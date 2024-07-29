День ВМФ в Петербурге завершился салютом возле Петропавловской крепости

День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге завершился салютом, который был запущен возле Петропавловской крепости. Об этом сообщили в Ленинградском военном округе, передает РИА Новости.

Отмечается, что торжественный залп дали 12 установок, состоящих из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров. Всего было произведено 30 пусков с интервалом в полминуты.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота. Также российский лидер поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в РФ для участия в параде. В этом году в строе боевых кораблей по акватории Невы приняли участие более 200 кораблей и судов, а также около 15 тысяч военнослужащих.