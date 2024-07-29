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01:01, 29 июля 2024Россия

День ВМФ в Петербурге завершился салютом

День ВМФ в Петербурге завершился салютом возле Петропавловской крепости

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге завершился салютом, который был запущен возле Петропавловской крепости. Об этом сообщили в Ленинградском военном округе, передает РИА Новости.

Отмечается, что торжественный залп дали 12 установок, состоящих из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 миллиметров. Всего было произведено 30 пусков с интервалом в полминуты.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота. Также российский лидер поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в РФ для участия в параде. В этом году в строе боевых кораблей по акватории Невы приняли участие более 200 кораблей и судов, а также около 15 тысяч военнослужащих.

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      Евгений Силаев
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