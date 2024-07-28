Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ на параде в Петербурге

Президент Путин на параде в Петербурге поздравил российских военных с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин на параде в Санкт-Петербурге поздравил российских военных с Днем Военно-морского флота, передает РИА Новости.

Также российский лидер поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии, прибывшие в РФ для участия в параде. В этом году в строе боевых кораблей по акватории Невы приняли участие более 200 кораблей и судов, а также около 15 тысяч военнослужащих.

В 22:30 по московскому времени в Петербурге пройдет праздничный артиллерийский салют. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Накануне праздника в Россию прибыл командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин. В ходе визита китайский адмирал провел встречу с заместителем министра обороны России Александром Фоминым.