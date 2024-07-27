Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

Адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ходе визита китайский адмирал уже провел встречу с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. «В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия в военно-морской области», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны поблагодарили КНР за активное участие в мероприятиях ко Дню Военно-морского флота России, которые проводятся как в Санкт-Петербурге, так и во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота РФ начали заход в гавань кубинской столицы Гаваны. Первым из них стало учебное судно «Смольный».