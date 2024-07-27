Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 27 июля 2024Мир

Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

Адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Россию для участия в Главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге 28 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ходе визита китайский адмирал уже провел встречу с заместителем министра обороны России Александром Фоминым. «В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия в военно-морской области», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве обороны поблагодарили КНР за активное участие в мероприятиях ко Дню Военно-морского флота России, которые проводятся как в Санкт-Петербурге, так и во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что корабли Балтийского флота РФ начали заход в гавань кубинской столицы Гаваны. Первым из них стало учебное судно «Смольный».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет общей морали». Орбан высказался об открытии Олимпиады и растущей поддержке России в мире

      В Олимпийской деревне умер тренер

      «Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ударе по поселку на Голанах

      «Хезболла» выпустила ракету по Израилю

      РПЦ заявила о «контркультуре безбожия» в Европе после открытия Олимпиады в Париже

      Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде

      В Сербии сравнили Олимпиаду в Париже и Игры БРИКС в Казани

      Раскрыты последствия падения бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области

      В Молдавии осудили референдум по евроинтеграции

      «Зенит» одержал разгромную победу в матче РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше