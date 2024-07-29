Десятки туристов на популярном курорте Азии угодили в больницу с рвотой и диареей

VTC News: 48 туристов во Вьетнаме угодили в больницу с пищевым отравлением

Десятки туристов во Вьетнаме угодили в больницу с подозрением на пищевое отравление. Об этом сообщает местное издание VTC News.

Уточняется, что 48 отдыхающих отеля Sailing Bay Mui Ne Resort на популярном курорте Азии Муйне были госпитализированы с 27 по 28 июля. По данным источника, первый турист попал в больницу с болью в животе, диареей и рвотой днем в субботу. На следующий день с такими же симптомами привезли других гостей отеля.

Большинство путешественников выписали в тот же день после лечения. Сейчас в больнице остаются пять человек. Местный департамент здравоохранения организовал три рабочие группы для расследования инцидента.

Ранее Генконсульство России в Анталье прокомментировало данные об отравлении россиян в отеле на западе Турции. Дипломаты заверили, что обращений со стороны отдыхающих не поступало.

