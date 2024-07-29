Диетолог назвал самый полезный освежающий в жару напиток

Диетолог Кабанов назвал морс полезным летним напитком

Морс полезнее кваса, считает диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Лучший для здоровья освежающий в жару напиток он назвал в комментарии для «Ленты.ру».

Диетолог заявил, что польза кваса и морса зависит от нескольких нюансов. По его словам, общего стандарта производства этих напитков нет, и каждый производитель может готовить их по своему рецепту. В результате кто-то улучшает вкусовые качества напитка за счет добавления большего количества сахара, но от этого он становится более вредным. «Добавленный сахар — главный вредный ингредиент любых напитков. Переизбыток сахара в рационе приводит к обострению многих заболеваний», — предупредил Кабанов.

К тому же, продолжил эксперт, в составе кваса есть алкоголь, пусть и в небольшом количестве, поэтому при выборе лучшего летнего напитка стоит отдать предпочтение несладкому морсу с большим количеством ягод.

Ранее Кабанов рассказал, что для профилактики многих заболеваний нужно регулярно есть лимоны. В частности, этот фрукт снижает риск сердечных болезней, сказал эксперт.