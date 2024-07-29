Домохозяек призвали засунуть в шкафы лавровый лист

Лавровый лист оказался эффективным средством от вредителей дома и на даче

Лавровый лист оказался эффективным средством для борьбы с вредителями в квартире и на даче. Воспользоваться им призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «БелНовости».

По словам специалистов, это растение способно отпугивать моль. Для этого достаточно положить листик в шкаф с одеждой. Кроме того, лавровые листья отучат котов царапать мебель и справлять нужду в неположенных местах. «Поместите в этих локациях лавровые листья, аромат которых настолько не нравится хвостатым, что те раз и навсегда забудут про свое нехорошее поведение», — отметили эксперты.

Можно также положить несколько лавровых листьев на грядках, чтобы защитить другие растения от вредителей, или в душе, когда хочется почувствовать себя как в спа-салоне.

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