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20:52, 29 июля 2024Экономика

Обнаружена неожиданная польза майонеза

Майонез поможет справиться со скрипом дверей в квартире

Фото: jules / Wikimedia

Майонез оказался неожиданно полезным в хозяйстве — он поможет справиться со скрипом дверей в квартире. Нестандартный способ решения популярной проблемы обнаружили эксперты онлайн-издания «БелНовости».

Специалисты советуют обработать дверные петли двумя-тремя ложками соуса — подойдет любой процент жирности. «В процессе следите за тем, чтобы соус не попадал на саму дверь, иначе потом придется избавляться от пятен жира», — подчеркнули эксперты.

Майонез в петлях нужно оставить на пару минут. Затем следует удалить соус при помощи тряпки и оценить результат. По словам специалистов, обычно удается избавиться от скрипа за одно применение.

Ранее домохозяек призвали сжигать лавровые листья в квартире. По словам экспертов, это поможет улучшить качество воздуха в квартире. Растение обладает антибактериальными свойствами и эффективно устраняет неприятные запахи.

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      Нина Ташевская
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