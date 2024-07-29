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10:51, 29 июля 2024Силовые структуры

Двое братьев спустя 12 лет получили сроки за насилие и расправу над молодыми россиянками

На Урале братья получили многолетние сроки за изнасилование и убийство подруг

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Свердловский областной суд приговорил двух братьев Юрия Кочева и Валерия Брагина к 22 годам и 19 годам восьми месяцам колонии особого режима по делу 12-летней давности о расправе над двумя девушками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что 19 мая 2012 года Брагин пригласил домой двух девушек 18 и 19 лет. Вчетвером они распивали спиртное, во время чего мужчины захотели вступить с гостьями в половую связь, но получили отказ. Тогда мужчины избили и изнасиловали подруг, а после расправились с ними, боясь их обращения в полицию.

На протяжении года девушки числились как пропавшие без вести, однако в 2013-м их останки нашли в районе трассы Красноуфимск — Симинчи при раскопке грунта в лесном массиве. Спустя десять лет полиция вышла на след братьев, во время допроса один из них сознался в преступлении. Однако в суде мужчины вину не признали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина расправился с сожительницей и попал под машину.

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      Илона Палей
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