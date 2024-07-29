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14:16, 29 июля 2024Бывший СССР

Эстония отправила полицейских на границу Латвии и Белоруссии

ERR: Эстония отправила полицейских защищать границу Латвии и Белоруссии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония отправила группу полицейских защищать границу Латвии и Белоруссии от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ERR.

По данным издания, на помощь Государственной пограничной охране Латвии отправили команду из 11 человек, в том числе — кинолога с собакой. Кроме того, сообщается, что правоохранители смогут патрулировать границу при помощи дронов.

По данным ERR, их направили в район Каплава и Робежниеки, в котором замечено наибольшее количество попыток незаконно пересечь границу. Эстонские полицейские будут работать в Латвии две недели, после чего их сменят в рамках ротации.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что республика начнет возводить прибалтийскую линию обороны на границе с Россией и Белоруссией в сентябре 2024 года. По его словам, она также пройдет по границе Литвы с Калининградской областью.

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      Александр Курбатов
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