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13:13, 29 июля 2024Бывший СССР

В Литве назвали сроки начала постройки фортификаций на границе с Россией

Касчюнас: постройка фортификаций Литвы на границе с Россией начнется в сентябре

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Возведение прибалтийской линий обороны на границе с Россией и Белоруссией в Литве начнется в сентябре 2024 года. Сроки начала постройки фортификаций назвал министр обороны республики Лауринас Касчюнас, передает ТАСС.

«В начале сентября приступим к возведению в двух местах фортификационных заграждений. Где именно, не детализируем», — заявил чиновник.

Он отметил, что одно из мест находится в районе границы Литвы с Калининградской областью.

Ранее в Пограничной службе Литвы заявили о планах ужесточить порядок въезда в зону границы с Россией. По словам начальника Службы охраны государственной границы при МВД республики генерала Рустамаса Любаеваса, подобные меры необходимы не на всей территории кордона, а на некоторых проблемных участках.

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      Глеб Палехов
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