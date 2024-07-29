ФСБ задержала пытавшегося заминировать машину Минобороны россиянина

В ДНР задержали пытавшегося заминировать машину Минобороны россиянина

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ с поличным задержали гражданина России, который пытался заминировать служебный автомобиль Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина получил задание от Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Исполнить его задержанный должен был с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), хранившегося в тайнике. В СВУ, предварительно, было 800 граммов тротила.

Мужчина дал признательные показания и раскрыл детали работы на противника. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту и незаконном приобретении взрывчатки.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала трех жителей Каспийска, планировавших совершить теракты.