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10:16, 29 июля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала завербованного россиянина за передачу данных о ВС России Украине

В Запорожской области ФСБ задержала мужчину за передачу данных о ВС РФ Украине

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, передававшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о подразделениях Российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, гражданина России завербовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Выполняя их задание, он собирал и передавал в мессенджере информацию о местоположении Вооруженных сил (ВС) России для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ задержала россиянина, планировавшего заминировать служебный автомобиль Министерства обороны России.

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      Илона Палей
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