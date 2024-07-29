«Газпром» заявил о новом рекорде поставок газа в Китай

«Газпром» 27 июля установил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в КНР

«Газпром» 27 июля установил новый рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале российской энергокомпании.

«Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании», — заявили в «Газпроме». В компании напомнили, что поставки в рамках двустороннего долгосрочного договора с китайской национальной нефтегазовой корпорацией China National Petroleum Corporation (CNPC).

Запущенная в конце 2019 года «Сила Сибири» является совместным проектом «Газпрома» и CNPC, предназначенным для поставок газа из Якутии и Иркутской области на российский Дальний Восток и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность газопровода — более трех тысяч километров, экспортная производительность — 38 миллиардов кубометров в год.

Ранее в «Газпроме» заявили, что 17 июля был установлен рекорд летних суточных поставок природного газа российским потребителям. Их общий объем составил 700,4 миллиона кубометров.