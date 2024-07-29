Глава СКР поручил возбудить дело после жалоб на захват мигрантами российского села

Бастрыкин потребовал возбудить дело после жалоб на захват села Кик

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после жалоб жителей села Кик Новосибирской области на мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР.

Местные жители рассказали в социальных сетях, что мигранты захватили их село: регулярно нарушают общественный порядок, оскорбляют их и угрожают. Также, по словам местных, одна из жительниц подверглась нападению со стороны иностранцев — ее хотели изнасиловать. Отмечается, что люди неоднократно жаловались на происходящее, однако администрация никаких мер не предпринимала.

СУ СК России по Новосибирской области начал процессуальную проверку. Исполнение поручения главы ведомства поставлено на контроль в центральном аппарате.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция задержала за две недели около тысячи мигрантов для выдворения.