Глюкоза ответила желающему отобрать у нее имя Фадееву

Певица Глюкоза заявила, что заплатила продюсеру Фадееву миллионы рублей за песни

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) ответила музыкальному продюсеру Максиму Фадееву, который захотел запретить артистке исполнять его песни через суд. Ее слова в своем Telegram-канале привела журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Исполнительница рассказала, что в 2007 году она с мужем приобрела у медиаменеджера права на публичное исполнение более 20 песен без ограничения сроков. В том же году компания «Монолит», связанная с Фадеевым, выдала бессрочную «неисключительную лицензию» на использование товарного знака «Глюкоза». «За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тысяч долларов», — cказала она.

Однако договор был заключен до изменений в законодательстве по авторским правам в 2008 году. «В 2023 году он, как автор, начал регулярно пользоваться коллизией нового закона и нашего договора, чтобы пытаться блокировать мои выступления на телевидении, отказывая каналам в очистке прав», — отметила певица, добавив, что позже с ней связался представитель продюсера и предложил перечислять Фадееву 25 процентов доходов, чтобы избежать «проблем» с правами исполнения песен на телевидении.

Певица подчеркнула, что после отказала она столкнулась с различными ограничениями со стороны бывшего продюсера. В заключение артистка с благодарностью высказалась о годах сотрудничества с Фадеевым, при этом отметив, что ее семья «в свою очередь были к нему чрезвычайно добры и щедры во многих-многих аспектах». «Надеюсь, он найдет в себе силы просто остановиться и сконцентрируется на новых хитах и проектах, которых я ему желаю», — заключила Ионова.

Ранее Максим Фадеев прокомментировал выступление Глюкозы в Красноярске и захотел запретить ей через суд исполнять его песни.

