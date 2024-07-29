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19:47, 29 июля 2024Мир

Испания помогла эвакуировать россиян с затонувшего Argos Georgia

МИД Испании и посольство РФ эвакуировали россиян с затонувшего Argos Georgia

Фото: CÃƒÂ©Sar Arxina / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

МИД Испании и российское посольство в Мадриде провели совместную операцию по эвакуации выживших россиян после крушения затонувшего в Южной части Атлантического океана судна Argos Georgia. Об этом сообщил посол России в Испании Юрий Клименко, передает РИА Новости.

«На борту судна находились российские граждане, четверо из которых удалось спасти. Совместными усилиями российского посольства в Мадриде и МИД Испании 28 июля были эвакуированы моряки вместе с выжившими испанцами на территорию Испании», — рассказал посол.

Клименко отметил, что по прибытии испанского эвакуационного самолета сотрудники посольства встретили российских моряков, после чего сопроводили их в консульский отдел, где были оперативно решены все организационные вопросы. Посол добавил, что 29 июля они вылетели в Стамбул для возвращения в Россию.

24 июля газета The Guardian сообщила, что судно Argos Georgia с восемью россиянами затонуло в Атлантическом океане.

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      Дарья Устьянцева
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