В Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно. На его борту находились россияне

Судно Argos Georgia с восемью россиянами затонуло в Атлантическом океане

В Южной части Атлантического океана затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia c гражданами России на борту. Об этом написала газета The Guardian.

На судне находились около 30 человек

По данным издания, на борту судна находились 27 человек, 14 из них спас патрульный катер. Еще шестеро человек погибли, семь числятся пропавшими без вести.

8 россиян находились на борту судна

Судно Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены. 21 июля оно покинуло порт и вышло в район рыбного промысла в Южной Атлантике. На следующий день судно подало сигнал «о неконтролируемом затоплении». Argos Georgia затонуло рано утром 23 июля. Это произошло в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов города Стэнли.

Ранее рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танегасима. На его борту вспыхнул пожар. Всего на судне находились восемь человек, четверых из них признали пропавшими без вести.

Погибших пока не опознали

На судне находились три спасательных надувных плота, но моряки смогли использовать только два из них. По данным агентства Associated Press, для спасения пропавших привлекли несколько судов и вертолет, однако поиски приостанавливали из-за шторма и сильного ветра. Позже операцию возобновили.

По данным РИА Новости, на борту находились десять испанцев, включая капитана судна, восемь россиян, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Погибших еще не опознали поэтому неизвестно, сколько среди них граждан России.

Argos Georgia, построенное в 2018 году, управляется норвежско-британской компанией Argos Froyanes Ltd. Экипаж столкнулся с сильным ветром, скорость которого превышала 65 километров в час, а также с семиметровыми волнами.

В Argos Froyanes Ltd заверили в подготовке экипажа к подобным ситуациям

Президент комитета по рыболовству Европейского парламента Кармен Креспо заявила, что внимательно следит за спасательной операцией.

Я думаю о рыбаках, пропавших на Фолклендских островах, и их семьях. Мы искренне надеемся, что их спасение скоро завершится Кармен Креспо президент комитета по рыболовству Европейского парламента

В свою очередь, норвежско-британская компания прокомментировала трагедию и подчеркнула, что члены команды являются настоящими профессионалами. Они проходят регулярную подготовку для подобных ситуаций, отметили в Argos Froyanes Ltd. «Мы верим в их способность использовать оборудование безопасности в меру своих возможностей», — заявили в компании.