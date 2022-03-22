Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Судно с экипажем затонуло у берегов Японии

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима, об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По данным источников, кораблекрушение произошло в префектуре Кагосима. Утром в понедельник, 21 марта, на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых — граждане Индонезии, вспыхнул пожар. Судно затонуло через десять часов после пожара.

В результате происшествия четверо считаются пропавшими без вести. Троих индонезийцев спасло проходящее в этом районе судно. Еще одного рыбака нашли сотрудники береговой охраны. Чуть позже стало известно о его гибели.

Ранее недалеко от Канады потерпел крушение испанский траулер, на борту которого находились 24 человека. Судно затонуло в районе острова Терранова. На месте крушения, расположенного в 250 милях от берега, были найдены две шлюпки. Одно из спасательных средств было пустым, в другом находились люди.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-депутат Рады предупредил о риске распада Украины
Раскрыты темы переговоров Байдена с Европой
Британия испытала боевых роботов
Спасатели заявили об отсутствии тел пассажиров на месте крушения Boeing в Китае
Спрогнозировано будущее поставок российской нефти в Европу
Россияне раскрыли ожидания от сроков возвращения ушедших западных компаний
Доктор Мясников раскрыл полезные свойства шоколада
В России предложили зафиксировать цены на услуги риелторов
США активизировали переговоры о поставках Украине ПВО
Россиянка впервые побывала в Египте и сравнила курорт с деревней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.