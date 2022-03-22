Судно с экипажем затонуло у берегов Японии

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима, об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

По данным источников, кораблекрушение произошло в префектуре Кагосима. Утром в понедельник, 21 марта, на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых — граждане Индонезии, вспыхнул пожар. Судно затонуло через десять часов после пожара.

В результате происшествия четверо считаются пропавшими без вести. Троих индонезийцев спасло проходящее в этом районе судно. Еще одного рыбака нашли сотрудники береговой охраны. Чуть позже стало известно о его гибели.

Ранее недалеко от Канады потерпел крушение испанский траулер, на борту которого находились 24 человека. Судно затонуло в районе острова Терранова. На месте крушения, расположенного в 250 милях от берега, были найдены две шлюпки. Одно из спасательных средств было пустым, в другом находились люди.