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Испанское судно потерпело крушение недалеко от Канады

У канадских берегов затонул испанский траулер, есть погибшие

Фото: Kevin Light / Reuters

Недалеко от Канады потерпел крушение испанский траулер, на борту которого находились 24 человека. Об этом сообщает газета Faro de Vigo.

Судно затонуло в районе острова Терранова. Есть погибшие, несколько человек удалось спасти. Ведутся поисково-спасательные работы.

Во время инцидента на корабле находились 12 испанцев, перуанцы и два датчанина. На месте крушения, расположенного в 250 милях от берега, были найдены две шлюпки. Одно из спасательных средств было пустым, в другом находились три человека.

Ранее в Приморском крае краболовное судно «Акванавт» затонуло у причала порта Зарубино. Старший механик погиб, капитан госпитализирован с переохлаждением. На борту краболова находится 16 тонн топлива. Владелец судна заявил, что удалось эвакуировать 14 членов экипажа. «Акванавт» затонул за несколько минут.

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Анжелика Бережная
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