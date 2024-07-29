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07:14, 29 июля 2024Бывший СССР

Командир ВСУ назвал вопросом времени потерю важного города в зоне СВО

WP: у России есть реальный шанс окружить и освободить от ВСУ город Торецк в ДНР

ото: Stringer / Reuters

У ВС России есть реальный шанс освободить город Торецк Донецкой народной республики (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский командир 105-й бригады в беседе с The Washington Post (WP).

Он добавил, что взятие населенного пункта под контроль российских войск — лишь вопрос времени. Уже сейчас бойцы ВС РФ используют поселок Нью-Йорк в целях окружить Торецк.

«Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — добавил командир ВСУ.

Эксперт отметил и функционал российских планирующих авиабомб, которые, по его словам, обладают гигантской разрушительной мощью и могут уничтожать пехоту целыми подразделениями.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон рассказал о массово сдающихся в плен по всей линии боевого соприкосновения украинских солдатах. Он подчеркнул, что вскоре для России станет проблематично принимать такое большое количество пленных.

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      Александра Синицына
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