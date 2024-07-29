Певица Леди Гага объявила о помолвке с бизнесменом Полански

Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) официально объявила о помолвке с бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщает Daily Mail.

38-летняя исполнительница подтвердила информацию о том, что выходит замуж за 46-летнего предпринимателя во время Олимпиады. Возлюбленные появились вместе на соревнованиях по плаванию. В разговоре с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем Леди Гага представила Полански как своего жениха.

Ранее в СМИ появилась информация, что Полански проявляет жестокость по отношению к певице. Близкие артистки считают, что мужчина помешан на контроле и негативно влияет на ее состояние. Инсайдер также отметил, что возлюбленный певицы взял на себя основную часть обязанностей ее менеджера.

