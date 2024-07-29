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15:48, 29 июля 2024Путешествия

Летевший в Таджикистан самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другой стране

Летевший в Худжант самолет Nordwind сел в Оренбурге из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другой стране. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Казани в Худжант Boeing 737-800 в воскресенье, 28 июля. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и решил следовать на незапланированный аэродром.

В результате лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Отмечается, что сигнал бедствия пилоты не объявляли. О нынешнем состоянии пассажира не сообщается.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила масштабную распродажу билетов. Традиционная акция «Бархатный сезон» будет длиться с 29 июля по 11 августа, улететь по купленным билетам можно в период с 21 августа до 23 декабря.

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      Фариза Бацазова
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