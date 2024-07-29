Летевший в Таджикистан самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другой стране

Летевший в Худжант самолет Nordwind сел в Оренбурге из-за больного пассажира

Летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines резко сменил курс и сел в другой стране. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Казани в Худжант Boeing 737-800 в воскресенье, 28 июля. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и решил следовать на незапланированный аэродром.

В результате лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга. Отмечается, что сигнал бедствия пилоты не объявляли. О нынешнем состоянии пассажира не сообщается.

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