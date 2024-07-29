Популярная российская авиакомпания объявила масштабную распродажу билетов

«Уральские авиалинии» объявили распродажу билетов со скидками до 30 процентов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявили масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале популярного российского перевозчика.

Традиционная акция «Бархатный сезон» будет длиться с 29 июля по 11 августа, улететь по купленным билетам можно в период с 21 августа до 23 декабря.

Скидки на полеты будут достигать до 30 процентов от тарифа. Они распространяются как внутренние, так и на зарубежные направления.

«Полный список маршрутов и билеты на сайте, в мобильном приложении UralAirlines, контакт-центре, в фирменных авиакассах и кассах агентов, — говорится в сообщении. — Количество билетов ограниченно».

Тем временем туристы заявляют, что не могут найти эти предложения. «В выходные обычный билет из Сочи в Екатеринбург стоил 14 тысяч рублей, после выходных цена выросла до 20, — жалуются они. — Даже если от текущей сделают скидку, стоимость будет такая же, как до распродажи».

Ранее стало известно, что второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет с пассажирами на борту на пшеничное поле под Новосибирском, готовится вернуться к работе. В настоящее время Эдуард Семенов проходит процедуру восстановления.