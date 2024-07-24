Посадивший на пшеничное поле самолет российский пилот вернется к полетам

Посадивший в поле самолет пилот «Уральских авиалиний» вернется к работе

Второй пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет с пассажирами на борту на пшеничное поле под Новосибирском, готовится вернуться к работе. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, в настоящее время Эдуард Семенов проходит процедуру восстановления. Представители перевозчика сообщили, что для него разработан и утвержден специальный план подготовки к полетам, включая наземную, тренажерную и психологическую подготовки.

В авиакомпании заверили, что не препятствуют восстановлению Семенова. При этом там отметили, что этот процесс длительный, а Эдуард должен продемонстрировать соответствующий уровень подготовки, чтобы вернуться к летной работе.

Жена пилота Анна ранее заявила, что супруг еще весной прошел врачебно-летную экспертную комиссию и каждый день ездит в авиакомпанию. Подрабатывать таксистом он перестал.

Ранее «Уральские авиалинии» объявили о массовой задержке рейсов из Сочи. Из-за неблагоприятных погодных явлений переносятся вылеты в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Омск и Барнаул.