Лидер Никарагуа поздравил Мадуро с победой

Лидер Никарагуа Ортега поздравил Мадуро с победой на президентских выборах

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с победой на президентских выборах. Об этом сообщает издание El 19 digital.

«Из Никарагуа мы приветствуем великую победу. Президенту Николасу наши поздравления», — написал глава государства.

Ортега также выразил дань уважения Мадуро и заявил о готовности двух стран к «новым победам».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Он подчеркнул, что Мадуро является «желанным гостем на российской земле» и выразил приверженность к продолжению совместной работы двух стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.