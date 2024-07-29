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13:34, 29 июля 2024Мир

Лидер Никарагуа поздравил Мадуро с победой

Лидер Никарагуа Ортега поздравил Мадуро с победой на президентских выборах
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Лидер Никарагуа Даниэль Ортега поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с победой на президентских выборах. Об этом сообщает издание El 19 digital.

«Из Никарагуа мы приветствуем великую победу. Президенту Николасу наши поздравления», — написал глава государства.

Ортега также выразил дань уважения Мадуро и заявил о готовности двух стран к «новым победам».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Он подчеркнул, что Мадуро является «желанным гостем на российской земле» и выразил приверженность к продолжению совместной работы двух стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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      Дарья Устьянцева
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