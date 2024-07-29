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12:09, 29 июля 2024Мир

Путин поздравил президента Венесуэлы с переизбранием

Путин поздравил президента Венесуэлы Мадуро с переизбранием

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщает Кремль в своем Telegram-канале.

«Отношения наших стран носят характер стратегического партнерства. Я уверен, что ваша деятельность в качестве президента Венесуэлы будет и впредь способствовать их развитию по всем направлениям. Это полностью отвечает интересам наших дружественных народов», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Мадуро является «желанным гостем на российской земле» и выразил приверженность к продолжению совместной работы двух стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Ранее штаб Николаса Мадуро заявил о его победе на выборах. При этом президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что его страна не признает победу Мадуро на выборах главы государства. Политик отметил, что лидером по итогам голосования стал оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

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      Дарья Устьянцева
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