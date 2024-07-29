В штабе Мадуро заявили о его победе на президентских выборах

Родригес заявил о победе Мадуро на выборах президента Венесуэлы

Штаб кандидата в президенты Венесуэлы и действующего главы государства Николаса Мадуро заявил о его победе на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы благодарим вас. Мы не можем озвучить результат, но можем показать вам свои лица. Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», — сказал глава штаба и спикер парламента Хорхе Родригес.

Он призвал дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, «поскольку мы уважаем законы нашей страны и конституцию».

В июне Мадуро обвинил оппозиционеров Эдмундо Гонсалеса и Энрике Маркеса, не подписавших соглашение об отказе от насилия и признании официальных результатов выборов в Венесуэле, в подготовке государственного переворота.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в воскресенье, 28 июля. На них зарегистрировались десять кандидатов, в том числе правящий с 2013 года президент Николас Мадуро и основной кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа.