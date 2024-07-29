GigaChat назван лучшим среди открытых ИИ-моделей

GigaChat Сбера признали лучшей открытой ИИ-моделью по версии теста Mera

GigaChat Сбера по результатам теста Mera (Multimodal Evaluation for Russian-language Architectures) стал лучшей ИИ-моделью из тех, которые представлены в открытом доступе, сообщает пресс-служба Сбера.

Для тестовых заданий были использованы модели Сбера GigaChat Pro и GigaChat Lite. После проведенных тестов GigaChat Pro набрал 53,7 балла из 100, а GigaChat Pro — 50,4 балла.

Достичь таких результатов, по данным Mera, удалось благодаря тому, что после обновления модели Сбера стали лучше отвечать на вопросы из области экономики, медицины, химии и других.

Тест Mera состоял из 21 задачи в формате инструкций на различные области знаний.

В создании теста принял участие ряд компаний, включая Альянс в сфере ИИ, Skoltech AI и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».