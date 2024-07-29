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13:13, 29 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко сообщил о скором визите премьера Госсовета Китая в Белоруссию

Лукашенко рассказал о грядущем визите премьера Госсовета Китая в Белоруссию
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о скором визите в страну премьера Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цян, передает ТАСС.

«Заявлен ряд важнейших визитов в Беларусь. Скоро, как вы знаете, к нам прибудет премьер Госсовета КНР Ли Цян», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, вице-премьер Белоруссии Николай Снопков на встрече расскажет о выработке переговорной позиции Минска и Пекина. Лукашенко добавил, что визит Ли Цян обсуждался между ним и Си Цзиньпином на встрече в Астане 4 июля.

Ранее Лукашенко заявил, что планирует в конце года посетить с визитом Пакистан. Белорусский лидер вспомнил, как на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который пригласил его в свою страну. Лукашенко рассказал, что к концу года нужно подготовить наработки для этой встречи.

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      Валентин Карант
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