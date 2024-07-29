Маск обвинил Харрис в желании уничтожить человечество

Маск заявил, что идеология Харрис предполагает вымирание человечества

Идеология вице-президента США Камалы Харрис предполагает вымирание человечества, написал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

Бизнесмен отреагировал на заявление Харрис во время мероприятия в штате Пенсильвания в сентябре прошлого года. Вице-президент обратила внимание на беспокойство молодых граждан страны по поводу изменения климата. По ее словам, эта глобальная проблема заставляет молодых людей сомневаться в самой возможности создать семью и вырастить ребенка.

«Молодые лидеры рассказывали мне о своем термине — "тревожность из-за климата" Это страх перед будущим и неизвестностью — есть ли смысл заводить детей, есть ли смысл задумываться о покупке дома», — заявил миллиардер. Маск добавил, что естественным продолжением философии Харрис стал бы «фактический холокост всего человечества!».

Ранее Маск заявил, что выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки не являлся его добровольным решением, а был результатом переворота. Он также подчеркнул, что в снятии Байдена особую роль сыграла бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.