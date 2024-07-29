Мэр российского города назвал жителя «инфантильным никчемышем»

Мэр города в Костромской области обозвал местного жителя из-за критики в соцсети

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников обозвал «инфантильным никчемышем» критиковавшего его горожанина. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

В объемном сообщении Ральников обвинил критикующих его жителей в попытке самоудовлетвориться через критику властей. Также он обвинил таких горожан в трусости — по его словам, во время публичных встреч эти люди «трусливо прячут глаза».

После публикации сообщения подписчики мэра предположили, что его страница была взломана. Однако позже чиновник подтвердил подлинность публикации. Ральников заявил журналистам, что таким образом дал ответ тем, кто «позволил себе язвительные комментарии».

Ранее мэр чувашского города Алатырь уволился после публикации снимка видеорегистратора. На нем был запечатлен чиновник и склонившаяся над его бедрами неизвестная женщина. И чиновник, и его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности. Решение мэра подать в отставку поддержали местные депутаты.