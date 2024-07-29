Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 29 июля 2024Россия

Мэр российского города назвал жителя «инфантильным никчемышем»

Мэр города в Костромской области обозвал местного жителя из-за критики в соцсети
Город Буй

Город Буй. Фото: Александр Наумов / Wikipedia

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников обозвал «инфантильным никчемышем» критиковавшего его горожанина. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

В объемном сообщении Ральников обвинил критикующих его жителей в попытке самоудовлетвориться через критику властей. Также он обвинил таких горожан в трусости — по его словам, во время публичных встреч эти люди «трусливо прячут глаза».

После публикации сообщения подписчики мэра предположили, что его страница была взломана. Однако позже чиновник подтвердил подлинность публикации. Ральников заявил журналистам, что таким образом дал ответ тем, кто «позволил себе язвительные комментарии».

Ранее мэр чувашского города Алатырь уволился после публикации снимка видеорегистратора. На нем был запечатлен чиновник и склонившаяся над его бедрами неизвестная женщина. И чиновник, и его спутница не были пристегнуты ремнями безопасности. Решение мэра подать в отставку поддержали местные депутаты.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели обязать мигрантов служить в армии два года. Им также могут повысить призывной возраст

      В российском зоопарке поселились медведи-молодожены

      49-летнего Тоби Магуайра сняли топлес на яхте с девушкой в бикини

      Путин наградил вдову писателя Солженицына медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

      Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

      Собака почуяла раковую опухоль не знающего о заболевании хозяина

      Раскрыто происхождение редкой частицы во Вселенной

      От Смутного времени до фильмов Эльдара Рязанова. Чем знамениты старинные усадьбы Москвы?

      Туристка искупалась топлес в фонтане в Европе и попала на видео

      Стало известно о продвижении российских войск в Часовом Яре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше