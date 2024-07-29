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12:24, 29 июля 2024Силовые структуры

Московские таможенники нашли 1,5 миллиона пачек сигарет в коробках из-под бананов

В Москве таможенники нашли 1,5 миллиона пачек сигарет в коробках из-под бананов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве таможенники накрыли склад с нелегальной табачной продукцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

По данным ведомства, сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов нашли на складе в Подольске. Они были спрятаны в коробках из-под бананов. Всего таможенники изъяли 1,5 миллиона пачек сигарет без акцизных марок на 200 миллионов рублей. Выяснилось, что на складе табачную продукцию переупаковывали в пачки известных марок и готовили к продаже.

Владельцы помощений отказались раскрыть информацию о дилере. Возбуждено дело. Нарушителям грозит до пяти лет колонии и миллионный штраф.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники ФСБ и следователи выявили сеть нелегальных аптек, где продавались фальсифицированные лекарственные средства.

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      Екатерина Кашурникова
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