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14:58, 29 июля 2024Экономика

Автолюбителям назвали разрушающие двигатель ошибки

В холода под нагрузкой непрогретый двигатель быстро изнашивается

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Непрогретый двигатель быстро изнашивается под большой нагрузкой в холода. Какие ошибки уменьшают срок службы автомотора, напоминает журнал «За рулем».

Без предварительного прогрева перед поездкой быстро нагревшийся и расширившийся поршень перестает помещаться в остывший цилиндр. Из-за этого на последнем могут образоваться задиры.

Также не стоит без нужды развивать высокую скорость. Частота вращения коленчатого вала двигателя не должна превышать 4000 оборотов в минуту. Нагружать двигатель следует лишь при безопасном обгоне. Если стиль вождения далек от плавного, во время езды по трассе рекомендуется периодически, раз в 500 километров, прокручивать двигатель до 4,5-5 тысяч оборотов на 10-20 минут. Нагружать мотор на низких оборотах также вредно для механизма, обращают внимание эксперты.

После затяжной поездки в знойную погоду специалисты советуют дать двигателю отдохнуть. Резко останавливать мотор не стоит — это чревато термошоком, в особенности для мощных турбонаддувных агрегатов с прямым впрыском. После остановки стоит переждать пару минут прежде, чем выключать двигатель.

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Портит мотор и низкосортное топливо. Автолюбителей предупреждают: машину необходимо заправлять бензином с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Больше прочих опасность представляет бензин АИ-92. Нельзя игнорировать и фракционный состав топлива — он отражает испаряемость бензина. Любопытно, что гораздо строже данный показатель соблюдается в столице — в отличие от других российских регионов элементы топливной системы и каталитические нейтрализаторы в машинах москвичей служат заметно дольше. Двигатель нескоро потребует починки, если вовремя менять моторное масло — обновлять его следует вместе с масляным фильтром. Делать это в условиях российских дорог стоит через 5–7 тысяч километров. Масло, как и бензин, должно быть надлежащего качества. Своевременной замены требуют и свечи зажигания — в противном случае они могут спровоцировать повреждения катушек зажигания и каталитического нейтрализатора.

Кроме того, водитель должен проверять исправность системы охлаждения и состояние ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Поврежденный термостат не сможет очищать забитый грязью и пухом радиатор, а электровентилятор и водяной насос — оперативно перекачивать воздух и охлаждающую жидкость. Если у мотора нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов, автовладелец должен самостоятельно регулировать зазоры. Иначе как минимум придется ремонтировать головку блока.

От поломки двигателя спасет регулярное техобслуживание. При обнаружении непривычного стука и шума не помешает сразу же обращаться в сервис, напоминают эксперты.

Ранее россиянам рассказали о причинах трудностей с запуском двигателя. К этому может привести скопившийся в бензобаке конденсат, что в большинстве случаев вызвано использованием низкосортного горючего.

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      Виктория Клабукова
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