Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:32, 29 июля 2024Мир

На Западе рассказали о разочаровании Украины

Меркурис: Украина разочарована отказом Запада расширить удары вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины испытывают глубокое разочарование. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис объяснил, что Украина разочарована отказом Запада расширить удары вглубь России. «Очевидно, что украинцы глубоко разочарованы и озадачены тем, почему Запад якобы поставил крест на этой идее», — отметил он.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

Аналитик добавил, что российские войска превосходят украинские по всем показателям: Москва обладает большим числом танков, БМП, снарядов, а также артиллерийских орудий и дронов. Он отметил, что россияне становятся более продвинутыми в области применения беспилотников, поэтому «они, вероятно, обгоняют украинцев в этой области, а также в системах противовоздушной обороны».

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией. «Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США провели тестовый запуск гиперзвукового оружия

      Во Франции назвали церемонию открытия Олимпиады посланием свободы

      Суд оставил без движения иск пострадавших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»

      Провал российских теннисистов, триатлон под угрозой и жалобы на Олимпийскую деревню. Как прошел третий день Игр-2024

      Девушка проснулась среди ночи и увидела поедающего ее ногу бойфренда

      ULA последний раз запустит Atlas V для Пентагона

      В Европе призвали сохранить диалог с Россией

      Премьер Грузии спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

      СБУ задержала украинского ученого за книги по истории

      В Москве обжаловали арест экс-гендиректора ВСК Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше