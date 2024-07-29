Меркурис: Украина разочарована отказом Запада расширить удары вглубь России

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины испытывают глубокое разочарование. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис объяснил, что Украина разочарована отказом Запада расширить удары вглубь России. «Очевидно, что украинцы глубоко разочарованы и озадачены тем, почему Запад якобы поставил крест на этой идее», — отметил он.

Аналитик добавил, что российские войска превосходят украинские по всем показателям: Москва обладает большим числом танков, БМП, снарядов, а также артиллерийских орудий и дронов. Он отметил, что россияне становятся более продвинутыми в области применения беспилотников, поэтому «они, вероятно, обгоняют украинцев в этой области, а также в системах противовоздушной обороны».

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что Украину ожидает неизбежное поражение в конфликте с Россией. «Украина проиграла, все это знают, вопрос только в том, когда будут озвучены условия безоговорочной капитуляции», — сообщил он.