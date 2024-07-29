Названа зарплата наследника британского престола

Британский принц Уильям в 2023 году получил 23,6 миллиона фунтов стерлингов

Стала известна зарплата, которую в 2023 году получил наследник британского престола принц Уильям. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Согласно финансовому отчет, опубликованному герцогством Корнуолл, Уильям получил 23,6 миллиона фунтов стерлингов (2,6 миллиарда рублей). Из этой суммы финансировались его личные расходы, а также расходы его супруги Кейт Миддлтон и троих детей — принцессы Шарлотты и принцев Джорджа и Луи.

В отличие от отца, короля Великобритании Карла III, Уильям не назвал сумму уплаченных налогов. Его официальные представители заявили, что принц платит подобающую сумму налога на доход, хотя и не отчитывается о ней публично.

Ранее сообщалось, что прибыль, которую за год принесли владения короны, выросли до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Рост прибыли означает, что в следующем финансовом году государству придется выделить королевской семье более крупную сумму на расходы.