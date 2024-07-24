Владения британского короля Карла III за год принесли 1,1 миллиарда фунтов стерлингов

Британской королевской семье выделят 132 миллиона фунтов стерлингов

Британская королевская семья опубликовала финансовый отчет. Об этом сообщает BBC News.

Прибыль, которую за год принесли Владения короны, выросли до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (более 120 миллиардов рублей). Увеличение доходов связывают с шестью новыми ветроэлектростанциями, которые недавно стали собственностью королевской семьи.

Рост прибыли означает, что в следующем финансовом году государству придется выделить более крупную сумму на расходы королевской семье. Грант, который получит король Карл III и его ближайшие родственники, увеличится на 45 миллионов фунтов стерлингов и составит 132 миллиона фунтов стерлингов.

Часть выделенных средств будет направлено на ремонт Букингемского дворца. Кроме того, в следующем году королевская семья планирует приобрести два новых вертолета взамен старого, который был куплен около 15 лет назад.

В 2022 году сообщалось, что в то время во Владения короны входили активы и недвижимость на сумму 34,3 миллиарда долларов, в том числе Букингемский дворец, Кенсингтонский дворец, а также земли и недвижимость в Лондоне и различных регионах Великобритании.