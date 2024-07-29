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19:24, 29 июля 2024Экономика

Названы непригодные для жизни в будущем регионы мира

CNN: в Южной Азии и на Среднем Западе США станет невозможно жить из-за жары
Пакистан

Пакистан. Фото: Mian Khursheed / Reuters

В ближайшие годы в Западной Африке, Южной Азии и на Среднем Западе США станет невозможно жить из-за сильной жары. Регионы мира, которые скоро станут непригодными для людей, назвали ученые из американского Университета Пердью, передает CNN.

Исследователи провели моделирование на основе данных об изменении климата и волнах аномальной жары на планете. Специалисты спрогнозировали, что в ближайшем будущем человечеству не стоит рассчитывать на похолодание. Температура воздуха продолжит постепенно расти, а в сочетании с высокой влажностью некоторые части мира станут опасными для проживания, поскольку даже ночью у человеческого организма не будет возможности восстановиться от жары.

«Западная Африка и некоторые регионы Южной Азии находятся в числе самых уязвимых, поскольку это территории с высокой плотностью населения и ограниченными возможностями для охлаждения», — отметили ученые. В зоне риска находится и Средний Запад США — там тоже высокая вероятность возникновения влажной жары.

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Исследователи допускают, что жителям развитых стран с доступом к технологиям будет легче переносить жару, но ненамного. Сам по себе человеческий организм не обладает высокоразвитой способностью к охлаждению в экстремальных условиях, а сочетание жары и высокой влажности негативно влияет на жизненно важные органы, в том числе на сердечно-сосудистую систему и мозг.

Ранее исследователи европейской cлужбы по изменению климата Copernicus зафиксировали на Земле самый жаркий день в истории — 21 июля 2024 года. Новый рекорд превысил показатели июля 2023 года на 0,1 градуса Цельсия — средняя температура воздуха в мире в этот день достигла 17,09 градуса. В последние пару лет такие рекорды участились, а значит, катастрофические последствия глобального потепления стали более очевидными.

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      Нина Ташевская
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