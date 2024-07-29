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09:42, 29 июля 2024Силовые структуры

Неизвестный выстрелил в российскую школьницу

В Ленинградской области неизвестный выстрелил в предплечье 15-летней школьницы

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Ленинградской области неизвестный выстрелил в 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает «78.ru».

По данным портала, инцидент произошел в поселке Тельмана на Ладожском бульваре. В больницу обратилась 15-летняя девушка с раной предплечья. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести и провели операцию, во время которой из руки девушки достали пулю от травматического пистолета.

По словам школьницы, она не заметила, кто и откуда стрелял в нее. После выстрела она почувствовала острую боль в руке и сразу обратилась к врачам.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестный устроил стрельбу из пневматики на детской площадке.

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      Анна Габай
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