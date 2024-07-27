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12:20, 27 июля 2024Силовые структуры

Неизвестный устроил стрельбу на детской площадке в российском городе

В Петербурге неизвестный устроил стрельбу из пневматики на детской площадке
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге неизвестный устроил стрельбу из пневматики на детской площадке. Об этом сообщает «78».

По данным «78», ЧП произошло в Колпино. 42-летняя местная жительница принесла в полиция заявление, в котором рассказала, что 25 июля ее 10-летняя дочь получила ранение грудной клетки, когда играла на детской площадке, расположенной во дворах жилых домов на улице Веры Слуцкой. Ребенок получила ранение из пневматического пистолета. Девочку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ушибленную рану мягких тканей грудной клетки.

По информации правоохранителей, прибывшие на место происшествия оперативники нашли металлический шарик. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомата.

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      Анна Габай
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