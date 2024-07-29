Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:47, 29 июля 2024Бывший СССР

Оппозиция покинула парламент Молдавии в знак протеста против партии Санду

Оппозиция покинула парламент Молдавии в знак протеста против правящей партии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Парламентская оппозиция покинула здание законодательной палаты Молдавии в знак протеста против нарушения Конституции правящей партией «Действие и справедливость». Об этом сообщает ТАСС.

«Оппозиция покинула парламент Молдавии в знак протеста против партии [президента республики Майи] Санду. (...) После этого они в знак протеста покинули зал заседаний. Позже к ним присоединились депутаты оппозиционного "Блока коммунистов и социалистов"», — говорится в публикации.

Отмечается, что акция была приурочена ко дню Конституции Молдавии. Оппозиционные депутаты держали в руках транспаранты с обвинениями партии в узурпации власти в стране.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что правительство Санду тянет страну на дно. По его словам, плохое государственное управление правящей партии усиливает отток молодежи из страны.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о первых жертвах крушения пассажирского поезда под Волгоградом

      Литва запланировала организовать в стране производство мин

      Сирша Ронан тайно вышла замуж за звезду «Войны и мира»

      Названа страна с самым доступным бензином

      Уничтожение российскими военными американской техники ВСУ попало на видео

      Появились новые подробности о Балашихинском отравителе

      Стало известно о нанесенных сыном миллионера Бажаева травмах полицейскому

      Россиян предупредили о штрафах на миллионы рублей за сувениры с пляжа

      В разгар Олимпиады на улицы Парижа выбрались гигантские крысы

      Зеленский прибыл на харьковское направление

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше