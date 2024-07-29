Оппозиция покинула парламент Молдавии в знак протеста против партии Санду

Оппозиция покинула парламент Молдавии в знак протеста против правящей партии

Парламентская оппозиция покинула здание законодательной палаты Молдавии в знак протеста против нарушения Конституции правящей партией «Действие и справедливость». Об этом сообщает ТАСС.

«Оппозиция покинула парламент Молдавии в знак протеста против партии [президента республики Майи] Санду. (...) После этого они в знак протеста покинули зал заседаний. Позже к ним присоединились депутаты оппозиционного "Блока коммунистов и социалистов"», — говорится в публикации.

Отмечается, что акция была приурочена ко дню Конституции Молдавии. Оппозиционные депутаты держали в руках транспаранты с обвинениями партии в узурпации власти в стране.

Ранее лидер молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что правительство Санду тянет страну на дно. По его словам, плохое государственное управление правящей партии усиливает отток молодежи из страны.