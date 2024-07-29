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08:40, 29 июля 2024Силовые структуры

Осужденный на пожизненное член банды Цапков поставил в СИЗО виниры за 800 тысяч рублей

Член банды Цапков поставил себе в ростовском СИЗО виниры за 800 тыс. руб.

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

Осужденный на пожизненное член банды Цапков Владимир Алексеев, более известный по прозвищу Вова Беспредел, поставил себе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону виниры стоимостью 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, Алексеева неоднократно этапировали в изолятор из зон для пожизненно осужденных — для участия в судебных процессах или при подаче апелляций при попытке получить более мягкое наказание. С 2021 по 2022 год к нему в СИЗО приезжал из Краснодара стоматолог, который и установил дорогостоящие виниры.

Сообщается, что за последние два года Алексеев был в ростовском СИЗО дважды, в том числе и в день захвата террористами заложников. Мужчина содержался в другом блоке. В настоящее время решается вопрос о его этапировании в колонию «Черный дельфин».

В 2013 году Алексеева признали виновным в расправах над 18 людьми и приговорили к пожизненному лишению свободы. Его называют самым жестоким участником Кущевской ОПГ, он был личным телохранителем главы банды Сергея Цапка.

Банда Цапков орудовала на территории Краснодарского края в 1990-2000-х годах, промышляя грабежами и рэкетом. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и расправились с 12 людьми. Преступление получило широкую огласку, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами.

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      Илона Палей
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