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12:52, 29 июля 2024Экономика

Отсутствие на вторичном рынке в России хороших машин объяснили

Автоблогер Жутиков: про машины за ₽1,5 млн до конца наших дней придется забыть

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Продавать автомобили западных брендов в хорошем состоянии — это безумие, так как на вторичном рынке в России отсутствуют хорошие машины. Об этом заявил автожурналист, блогер и автор канала «ПриветТачка» Алексей Жутиков, его слова приводит Autonews.

По словам автоэксперта, про машины за один и даже за полтора миллиона рублей «до конца наших дней» придется забыть. Из-за обилия включаемых в цену транспорта платежей, тарифов и пошлин китайские машины, которые стоят 350-500 тысяч, при пересечении российской границы дорожают втрое. В их цену включают пошлину 48 процентов, утилизационный сбор, а также «огромное количество дополнительных платежей» в зависимости от года выпуска.

Самое страшное, что сейчас можно сделать с нормальным автомобилем — продать его, уверен Жутиков. Единственная альтернатива, которую можно рассмотреть для покупки — новый «китаец» у официалов по текущим ценам.

«Только если вы никогда в жизни не собираетесь покупать машину и готовы ездить на велосипеде — только тогда эту машину можно продавать. У вас тогда будет много денег — столько, сколько эта машина никогда не стоила», — объяснил он.

Нормальные машины на вторичном рынке уже закончились. Большинство продавцов сейчас — перекупы, которые выкупили машины у первых перекупов и уже перепродают заново. Хорошие подержанные автомобили раскупают за три-четыре часа, так как по адекватным ценам найти что-то становится сложно.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов рассказал, что на российском вторичном и первичном рынке автомобилей наблюдается стабилизация. Он считает, что такая тенденция должна сохраниться в следующие несколько месяцев. В месячном выражении продажи подержанных машин выросли на 0,7 процента, а майские продажи стали рекордными. Реализация легковых автомобилей с пробегом, напротив, снизилась до отметки в 2,3 миллиона единиц.

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