В разгар Олимпиады на улицы Парижа выбрались гигантские крысы

Daily Star: после ливня на улицы Парижа выбрались крысы размером с кошку

В разгар Олимпийских игр парижане и гости французской столицы стали видеть на улицах гигантских крыс. Выбраться из стоков грызунов вынудили проливные дожди, пишет Daily Star.

В день проведения церемонии открытия Олимпиады на Париж обрушился ливень. За пару дней в городе выпало до 50 миллиметров осадков. Из затопленной канализации наружу вылезли шесть миллионов крыс. Некоторые вредители достигают размеров кошки, передает газета.

Крысы разбрелись по ресторанам и барам, которые оккупировали спортивные болельщики. Журналист издания даже стал жертвой нападения грызуна, когда ужинал в пригороде Берси. «Я услышал шорох в кустах на улице, а потом она подобралась ко мне. Она была огромной — размером с кошку (...) Он рыскал вокруг в поисках еды и совершенно не обращал внимания на сидящих за столиками людей», — отметил корреспондент. При этом, по его словам, местные жители на вредителей внимания не обращали.

Париж известен как один из самых населенных крысами городов мира: уже сегодня их популяция превышает численность парижан более чем вдвое. Риск человеческому здоровью несет даже крысиная моча. В ней содержатся бактерии, способные вызвать лептоспироз — инфекцию, поражающую сосудистую систему, почки и печень.

В преддверии Игр в европейской столице тщательно прочистили зоны олимпийских объектов и выходы канализации. В местах скопления вредителей, в частности, в парке у Эйфелевой башни и в садах Лувра, были установлены ловушки с отравой.

Перед началом Олимпиады заммэра Антуан Гийу заявил, что мероприятие поможет искоренить миф о кишащем крысами Париже, а его коллега Анн-Клер Бу выразила уверенность, что необходимости истреблять грызунов в городе нет. По мнению чиновницы, достаточно держать их под землей.

Ранее из-за низкого качества воды в Сене отменили второй тренировочный заплыв триатлонистов. Организаторы Игр пообещали вернуть качество речной воды к приемлемому уровню к началу соревнований.