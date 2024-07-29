Пассажир самолета с рвотой сорвал рейс и прослыл «биологической угрозой»

Пассажир United Airlines с рвотой сорвал рейс и прослыл биологической угрозой

Пассажир авиакомпании United Airlines сорвал рейс самолета и прослыл «биологической угрозой» на борту. Подробностями истории поделилось издание New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел 28 июля на рейсе из Хьюстона в Бостон, США. Одному из пассажиров во время полета стало плохо, и его вырвало. После этого находившиеся в салоне люди попросили медицинские маски, а членов экипажа тоже начало тошнить.

В итоге пилотам пришлось совершить вынужденную посадку в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы воздушное судно прошло «глубокую очистку».

В сентябре 2023 года рейс авиакомпании Delta Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров. Экипаж оценил ситуацию на борту как «биологическая угроза».

