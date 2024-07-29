Пассажирка поезда под Волгоградом рассказала о тряске вагонов до крушения

Одна из пассажирок поезда в Волгоградской области рассказала о тряске вагонов

Одна из пассажирок поезда в Волгоградской области рассказала о тряске вагонов до крушения. Ее комментарий опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Девушка пояснила, что после столкновения под Волгоградом железнодорожный состав стал подпрыгивать, а затем остановился. Ехавшие в поезде мужчины помогали женщинам и детям выбраться из вагонов. Для того чтобы не порезаться о битое стекло, они клали матрасы на окна, через которые выбирались люди.

По последним сведениям, в результате случившегося пострадали 140 человек, 30 из ним потребовалась помощь врачей.

О столкновении пассажирского поезда с грузовиком стало известно днем 29 июля. Водитель фуры пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково — в результате, по разным данным, с рельсов сошли семь-восемь вагонов.

В поезде, направлявшемся из Казани в Адлер, находились 800 человек.