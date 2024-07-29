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13:20, 29 июля 2024Россия

Пассажирский поезд потерпел крушение после столкновения с КАМАЗом под Волгоградом

В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд

Кадр: Telegram-канал Mash

В Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути в районе хутора Котельниково. В результате, по разным данным с рельсов сошли семь-восемь вагонов. Предварительно пострадали 10 человек.

В свою очередь, Telegram-канал Shot уточняет, что поезд двигался по маршруту КазаньАдлер. Внутри находились 800 пассажиров. Сейчас проводится их эвакуация.

Информацию о крушении поезда подтвердил источник портала V1.ru в администрации Котельниковского района Волгоградской области. По его данным, переезд, где произошло столкновение состава с КАМАЗом не оборудован шлагбаумами и барьерами, а только светофорами.

Ранее, 26 июня, в Республике Коми в результате подмыва почвы из-за обильных осадков сошел с рельсов пассажирский поезд ВоркутаНовороссийск с 232 пассажирами внутри. Жертвами происшествия стали три человека, более 50 пострадали.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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