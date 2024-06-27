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17:31, 27 июня 2024Россия

В Коми обнаружили тело третьего погибшего после крушения поезда

Экстренные службы: в Коми обнаружили тело 3 погибшего после крушения поезда

Кадр: Telegram-канал МЧС

В Республике Коми обнаружили тело третьего погибшего после крушения пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск. Об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Как отметил собеседник агентства, оно находилось в тамбуре одного из вагонов. До этого поступали данные о двух пассажирах, которые получили несовместимые с жизнью травмы, а также одном пропавшем человеке.

Кроме того, пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Коми, рассказали, что 12 часов просидели в ожидании помощи в холодных вагонах.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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