В Коми обнаружили тело третьего погибшего после крушения поезда

Экстренные службы: в Коми обнаружили тело 3 погибшего после крушения поезда

В Республике Коми обнаружили тело третьего погибшего после крушения пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

Как отметил собеседник агентства, оно находилось в тамбуре одного из вагонов. До этого поступали данные о двух пассажирах, которые получили несовместимые с жизнью травмы, а также одном пропавшем человеке.

Кроме того, пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Коми, рассказали, что 12 часов просидели в ожидании помощи в холодных вагонах.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.