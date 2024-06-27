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14:13, 27 июня 2024Россия

Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда 12 часов просидели без помощи в холоде

Пассажиры сошедшего с рельсов в Коми поезда 12 часов просидели без помощи

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Пассажиры поезда ВоркутаНовороссийск, сошедшего накануне с рельсов в Республике Коми, 12 часов просидели без помощи в холодных вагонах. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Женщина, с которой удалось пообщаться изданию, ехала из Воркуты с тремя детьми. После отъезда со станции Инта, по ее словам, железнодорожный состав проехал несколько минут, а затем девять вагонов сошли с рельсов из-за того, что вода подмыла железнодорожную насыпь.

Россиянка отметила, что дети-пассажиры, среди которых был двухмесячный малыш, просидели в вагоне 12 часов в ожидании помощи. Как призналась женщина, на протяжении всего времени в вагоне не было света и тепла. К утру оставшиеся пассажиры пешком направились в сторону станции Угольная. Туда пострадавшим привезли воду, но отдавали ее не бесплатно, а за 80 рублей, подчеркнула женщина.

Другая пассажирка поделилась, что в ожидании спасателей люди жгли костры, а также использовали матрас, чтобы не пораниться о битые стекла в вагоне.

До этого стало известно, что жертвами крушения поезда в Коми стали три человека.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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