Возросло число жертв крушения поезда в Коми

Mash: число жертв крушения пассажирского поезда в Коми возросло до трех

Число жертв крушения пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми возросло до трех человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, спасатели нашли тело после того, как срезали дверь в тамбуре. Извлечь погибшего пока не удается.

Mash утверждает, что специалисты готовы поднять вагон, к месту происшествия выдвинулась спецтехника.

До этого власти Коми заявили, что сход железнодорожного состава унес жизни двух человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 пассажиров с различными травмами.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В Российских железных дорогах (РЖД) объявили о выплатах пострадавшим и родственникам жертв. 182 пассажира были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.