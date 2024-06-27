Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 27 июня 2024Россия

Возросло число жертв крушения поезда в Коми

Mash: число жертв крушения пассажирского поезда в Коми возросло до трех

Фото: РИА Новости

Число жертв крушения пассажирского поезда ВоркутаНовороссийск в Республике Коми возросло до трех человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, спасатели нашли тело после того, как срезали дверь в тамбуре. Извлечь погибшего пока не удается.

Mash утверждает, что специалисты готовы поднять вагон, к месту происшествия выдвинулась спецтехника.

До этого власти Коми заявили, что сход железнодорожного состава унес жизни двух человек. В больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты были доставлены 10 пассажиров с различными травмами.

Вечером 26 июня с рельсов сошел пассажирский поезд Воркута — Новороссийск. Причиной аварии называли подмыв почвы из-за обильных осадков.

Всего в поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. В Российских железных дорогах (РЖД) объявили о выплатах пострадавшим и родственникам жертв. 182 пассажира были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». Глава СК отчитал депутатов из-за мигрантов

      Волочкова раскрыла отношение к хейтерам

      Крутой возглавил администрацию Лукашенко

      Президент африканской страны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с колонизацией

      Бывший худрук МХАТ высказался об изоляции русской культуры

      По факту перестрелки около элитного российского жилого комплекса возбудили уголовное дело

      Выбросы от ископаемого топлива достигли мирового рекорда

      Терапевт рассказала о верных способах справиться с акклиматизацией

      Роскомнадзор решил упростить отказ от обработки персональных данных

      Россиянкам назвали способы стать визуально стройнее с помощью стрижки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше