После столкновения пассажирского поезда и КАМАЗа под Волгоградом возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после столкновения КАМАЗа и поезда под Волгоградом

Пассажирский поезд потерпел крушение после столкновения с КАМАЗом под Волгоградом

Начало событий в новости Пассажирский поезд потерпел крушение после столкновения с КАМАЗом под Волгоградом

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского поезда и КАМАЗа под Волгоградом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Дело заведено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

По данным следствия, днем в понедельник, 29 июля, на нерегулируемом переезде в Волгоградской области КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер. В результате столкновения вагоны поезда опрокинулись, а часть следовавших в них пассажиров пострадала.

По предварительным данным, всего в поезде находились 800 человек.

