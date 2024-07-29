После столкновения пассажирского поезда и КАМАЗа под Волгоградом возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского поезда и КАМАЗа под Волгоградом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Дело заведено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») УК РФ. Причины и условия произошедшего устанавливаются.
По данным следствия, днем в понедельник, 29 июля, на нерегулируемом переезде в Волгоградской области КАМАЗ столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Казани в Адлер. В результате столкновения вагоны поезда опрокинулись, а часть следовавших в них пассажиров пострадала.
По предварительным данным, всего в поезде находились 800 человек.